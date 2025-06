Marco Tenti lascia il Foiano | futuro tra Castiglionese e Montagnano

Dopo un’esperienza significativa al Foiano, Marco Tenti annuncia il suo addio sui social, preparando il terreno per un nuovo capitolo tra Castiglionese e Montagnano. La sua carriera, ricca di passione e dedizione, si apre ora a sfide stimolanti in territori ancora tutto da scoprire. La comunità sportiva rimane in attesa di scoprire quale sarà il prossimo passo di questo talento ormai simbolo del calcio locale.

AREZZO L’ufficialità è arrivata poche ore fa direttamente dal profilo Facebook del calciatore, tra i più seguiti in questa sessione di mercato. Si conclude l’avventura del terzino Marco Tenti (nella foto) al Foiano. "È arrivato il momento dei saluti – scrive il calciatore – Indossare la maglia amaranto e far parte di questa famiglia è stato un onore vero. Grazie alla società per la fiducia, a tutte le persone che ogni giorno lavorano nell’ombra con passione e dedizione. Il mio percorso con con questa famiglia si chiude, ma anche nelle delusioni più dure restano intatti l’orgoglio e la gratitudine per ciò che è stato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marco Tenti lascia il Foiano: futuro tra Castiglionese e Montagnano

