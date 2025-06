Marche Prisco | Modello di buona amministrazione e legalità

Le Marche si affermano come esempio di eccellenza nella buona amministrazione e nella legalità, grazie a una gestione trasparente e efficace sotto la guida del presidente Acquaroli. La regione dimostra come innovazione e legalità possano andare di pari passo, diventando un modello da seguire per tutto il Paese. In questa situazione, il ruolo di leader come Prisco diventa fondamentale per promuovere un futuro basato su integrità e progresso.

“Le Marche rappresentano oggi un modello virtuoso di buona amministrazione e legalità. Grazie alla guida del presidente Acquaroli, la Regione ha saputo coniugare trasparenza, efficienza e rapidità nell’attuazione degli investimenti pubblici, diventando punto di riferimento per tutto il Paese”. Lo dichiara Emanuele Prisco, sottosegretario al ministero dell’Interno e deputato di Fratelli d’Italia, in occasione del convegno ‘Il cantiere digitale’, organizzato dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) a Macerata. “Con oltre mille cantieri avviati, una sanità riformata e una crescita certificata anche da agenzie internazionali, i risultati parlano chiaro: fare sistema tra istituzioni e territorio funziona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Prisco: “Modello di buona amministrazione e legalità”

