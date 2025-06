Marche GdF e Confcommercio per la lotta alla contraffazione

Le Marche si schierano ancora una volta a difesa del patrimonio italiano, unendo le forze di Guardia di Finanza e Confcommercio per combattere la contraffazione. Il convegno a Ancona ha delineato strategie innovative per tutelare il Made in Italy, al centro di un impegno condiviso per preservare qualità e autenticità. È questa sinergia che può fare la differenza nel proteggere i nostri valori e il nostro mercato.

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è intervenuto questa mattina, ad Ancona, nel salone d’onore del Comando regionale della Guardia di Finanza Marche, al convegno dal titolo “Le nuove dinamiche di mercato nella lotta alla contraffazione e nella tutela del made in Italy”, organizzato dal Comando regionale della GdF, dalla Confcommercio March e, con il patrocinio di Rai Marche. È stata l’occasione per parlare di strategie future e di collaborazioni istituzionali. La tutela del Made in Italy. “La contraffazione – ha dichiarato Acquaroli – ci penalizza moltissimo. E dalla contraffazione si è passati alla concorrenza sleale: si pensa spesso di acquistare un prodotto autentico, ma ci si ritrova con un falso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, GdF e Confcommercio per la lotta alla contraffazione

