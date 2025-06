Marche da luglio arriva il Fascicolo sanitario elettronico

Da luglio, il fascicolo sanitario elettronico rivoluzionerà l’accesso alle cure in Italia. Con un impegno concreto volto a colmare lacune organizzative e infrastrutturali, il sistema si prepara a semplificare la vita dei cittadini e a modernizzare la sanità. Lo ha sottolineato Filippo Saltamartini, durante l’evento regionale alla Mole Vanvitelliana di Ancona, parte di un importante roadshow nazionale. Un passo avanti fondamentale per il futuro del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

"Abbiamo lavorato per colmare un deficit organizzativo e infrastrutturale ". Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, intervenendo all'evento regionale "L'innovazione nel Sistema Sanitario Nazionale – Il Fascicolo Sanitario Elettronico per modernizzare la Sanità", svoltosi oggi alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L'incontro rientra nel roadshow nazionale promosso nell'ambito del programma NextGenerationEU. Il Fascicolo sanitario elettronico . Un'occasione di confronto tra istituzioni, esperti, operatori e aziende sanitarie della Regione per fare il punto sul ruolo strategico del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.

Il 16% dei giovani non conosce il proprio medico base, l’82,3% non ha mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico. L’indagine Gimbe sull’alfabetizzazione sanitaria tra i giovani studenti - Un sorprendente 16% dei giovani non sa chi sia il proprio medico di base e un incredibile 823 non ha mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico.

