Marche allerta meteo per temporali | dove e quando

Le Marche si preparano a cambiare volto: le lunghe settimane di sole e caldo sono destinate a lasciare spazio a temporali e piogge, già a partire dalla serata del 16 giugno. La Regione Marche e Amap hanno emesso un’allerta gialla, segnalando possibili disagi e pericoli. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie. La sicurezza dei cittadini è la priorità, quindi restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Ancona, 16 giugno 2025 - Le lunghe settimane calde e soleggiate che hanno caratterizzato i cieli delle Marche devono interrompersi. Già dalla serata, infatti, arriveranno le prime piogge, che si protrarranno anche nella giornata di domani. Così dicono le previsioni meteo di Regione Marche e Amap, il Servizio agrometeo regionale. Considerando le perturbazioni di martedì 17 giugno, la Regione ha emesso una allerta meteo di colore giallo per quanto riguarda i temporali. Così si legge nel bollettino: "Per tutta la prima parte di martedì sono previsti rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone alto collinari e montane e in transito verso la costa anche di forte intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche, allerta meteo per temporali: dove e quando

