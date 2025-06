Marcell Jacobs torna in gara a Turku | Ora sto bene e sono pronto l’obiettivo è il Mondiale

Grande attesa per il ritorno in pista di Marcell Jacobs ai Paavo Nurmi Games di Turku, dove si presenta carico e determinato: “Ora sto bene e sono pronto. L’obiettivo è il mondiale 2023”. Dopo un periodo difficile, l’oro olimpico vuole dimostrare di essere tornato più forte che mai. La sua presenza promette emozioni e spettacolo, lasciando intuire che questa stagione sarà tutta da seguire. È la ripresa ufficiale di uno dei campioni più amati del nostro atletismo.

Aumenta l’attesa per il debutto stagionale all’aperto di Marcell Jacobs, che ha scelto i Paavo Nurmi Games come prima gara ufficiale dell’anno sui 100 metri dopo il problema fisico che lo ha costretto a saltare la trasferta cinese delle World Relays. Lo sprinter lombardo si metterà alla prova nel meeting di Turku con un doppio turno ravvicinato, per poi tornare in Italia in vista del Roma Sprint Festival di venerdì allo stadio dei Marmi. “ È la mia quarta volta a Turku e ho ottimi ricordi. Per me è l’esordio di una stagione che si preannuncia lunga. Si parte da qui, non vedo l’ora. Ho avuto un problema muscolare a fine marzo, ma ora sto bene e sono pronto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs torna in gara a Turku: “Ora sto bene e sono pronto, l’obiettivo è il Mondiale”

