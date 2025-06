Marcell Jacobs in gara a Turku per il debutto stagionale sui 100 | primo test dopo l’infortunio

Marcell Jacobs si prepara a brillare sul circuito internazionale con il suo debutto stagionale all'aperto a Turku, in Finlandia. Dopo l'infortunio, il Campione Olimpico di Tokyo 2021 è pronto a mostrare la sua velocità e determinazione, sfidando i migliori sprinter mondiali. Con il debutto ufficiale previsto prima dello storico Roma Sprint Festival, Jacobs si conferma protagonista assoluto dell’atletica leggera, lasciando tutti con l’auspicio di nuove imprese.

Prima di sfidare gli altri sprinter azzurri (tra cui i già annunciati Fausto Desalu e Lorenzo Patta) venerdì 20 giugno allo stadio dei Marmi nel Roma Sprint Festival, Marcell Jacobs scenderà in pista domani in Finlandia per il suo debutto stagionale all’aperto. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 sarà sicuramente una delle stelle più luminose dell’intero cast atteso al meeting di Turku, tappa Gold del Continental Tour di atletica. Il velocista italiano è al rientro dopo un infortunio (lesione al retto femorale sinistro) rimediato ormai quasi tre mesi fa in allenamento che lo aveva costretto a dare forfait per le World Relays in Cina, facendo slittare la sua prima gara ufficiale dell’anno sui 100 metri dopo il 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs in gara a Turku per il debutto stagionale sui 100: primo test dopo l’infortunio

In questa notizia si parla di: marcell - jacobs - turku - debutto

