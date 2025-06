Maracalagonis accoltellato dalla moglie | muore il 61enne Si aggrava la posizione della donna

Una tranquilla notte a Maracalagonis si è trasformata in tragedia: un uomo di 61 anni è stato accoltellato ripetutamente dalla moglie, lasciandolo gravemente ferito e poi deceduto. L'episodio ha scosso la comunità, mentre si intensificano le indagini e si aggrava la posizione della donna. Segui gli sviluppi di questa drammatica vicenda e resta aggiornato su DayItalianews, la tua fonte di informazione affidabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo colpito ripetutamente con un coltello da cucina. Non è sopravvissuto il 61enne ferito gravemente dalla moglie, che lo aveva accoltellato più volte nella loro abitazione di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. L’aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, quando la donna lo ha colpito con un coltello da cucina su addome, schiena, braccia e gambe. Il grido di aiuto e i primi soccorsi. Nonostante le ferite gravissime, l’uomo era riuscito a chiamare l’attenzione dei vicini, che hanno dato immediatamente l’allarme. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, cercando di stabilizzarlo prima del trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com