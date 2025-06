Mara Venier la nuova Domenica In divisa in tre blocchi | come cambierà

Dopo mesi di attesa, rumors e confronti social, Mara Venier torna con una Domenica In rivoluzionata per la stagione 2025/2026. La regina della televisione italiana si prepara a sorprendere con una formula innovativa, suddivisa in tre blocchi distinti: un passo verso un’edizione più dinamica e coinvolgente. La sua presenza rimane il cuore pulsante di questa trasformazione, pronta a conquistare nuovamente il pubblico con uno stile rinnovato ma fedele alle radici del programma.

Dopo mesi di attesa, indiscrezioni e qualche commento social (“dureranno due puntate”), la nuova edizione di Domenica In prende forma con una grande novitĂ strutturale. Mara Venier, colonna portante della domenica televisiva italiana, torna per la stagione 20252026 con una versione dello storico contenitore Rai che è stata annunciata come diversa, ma – pare – non del tutto snaturata. Sono infatti previsti tre blocchi, come indica DavideMaggio, con tre identitĂ e sembra del tutto autonomi. E al centro, lei: Mara Venier, figura carismatica che diventa il collante di un equilibrio da sperimentare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mara Venier, la nuova Domenica In divisa in tre blocchi: come cambierĂ

