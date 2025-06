Mara Venier alla conduzione di Domenica In con due uomini

La conferma di Mara Venier al timone di Domenica In segna un entusiasmante passo avanti per il contenitore domenicale di Rai1. Con l’introduzione di due nuovi uomini alla conduzione, la trasmissione si prepara a vivere una stagione ricca di novità e freshità . La presenza della storica conduttrice garantisce continuità , ma anche un volto rinnovato capace di coinvolgere e sorprendere il pubblico. La conferma di Mara Venier e i cambiamenti in arrivo promettono una Domenica In ancora più coinvolgente e innovativa.

rinnovamenti e novità per domenica in: la conferma di mara venier. Le trasmissioni domenicali di Rai1 stanno attraversando un periodo di evoluzione, con importanti cambiamenti in vista per il format e la conduzione. Mara Venier, figura centrale del programma, ha annunciato il suo proseguimento alla guida di Domenica In, ma con una nuova impostazione che mira a rendere la trasmissione più dinamica e collaborativa. la conferma della conduttrice e le motivazioni. È stato ufficializzato che Mara Venier continuerà a condurre l'edizione numero cinquanta del programma. La decisione è stata presa dopo una proposta di Angelo Meloni, direttore dell'Intrattenimento Rai, che ha convinto la conduttrice a restare.

