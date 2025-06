Manuela Murgia | il canyon maledetto e le nuove indagini

Manuela Murgia, giovane sarda scomparsa nel 1995, rimane al centro di un mistero irrisolto. La sua tragica fine nel canyon di Tuvixeddu ha suscitato sospetti e domande che ancora oggi affascinano e preoccupano. Dopo anni di silenzio, nuove indagini stanno riaccendendo le speranze di trovare la veritĂ . Riusciranno gli inquirenti a svelare i segreti nascosti tra le pieghe di questo giallo irrisolto?

Manuela Murgia, sedicenne di Cagliari, scomparve il 4 febbraio 1995. Il giorno successivo gli inquirenti trovarono il cadavere della ragazza nel canyon di Tuvixeddu, alla periferia di Cagliari. Nonostante le indagini da parte della squadra mobile di Cagliari, nel 1997 gli inquirenti archiviarono il caso come suicidio. Negli anni successivi, su richiesta della famiglia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Manuela Murgia: il canyon maledetto e le nuove indagini

In questa notizia si parla di: manuela - murgia - canyon - indagini

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato - Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

Svolta nell’inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata senza vita alle pendici del canyon di Tuvixeddu, a Cagliari, il 5 febbraio del 1995. Trent’anni dopo l’apertura del fascicolo, archiviato in un primo momento come suicidio, il sostituto procu Vai su Facebook

#NEWS - #Cagliari, clamorosa svolta dopo 30 anni nell'inchiesta sulla morte di Manuela #Murgia: indagato l'ex fidanzato La 16enne fu trovata morta nel 1995 nel canyon della necropoli di #Tuvixeddu. Enrico #Astero, oggi 54enne, è indagato con l'accusa è Vai su X

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, indagato l'ex fidanzato; Manuela Murgia morta e ritrovata in un canyon, svolta dopo trent'anni: indagato l'ex fidanzato; Cagliari, dopo 30 anni svolta nel caso di Manuela Murgia: indagato l'ex fidanzato.

Manuela Murgia, Giardina: “Vestiti conservati bene”/ “Se c’è del DNA, sicuramente riusciremo a trovarlo” - Manuela Murgia, il genetista Giardina sulle nuove indagini: la ricerca del DNA per dare una spiegazione alla morte della 16enne ... Da ilsussidiario.net

Manuela Murgia uccisa 30 anni fa, il genetista Giardina: “Se c’è Dna estraneo sui vestiti, lo troveremo” - it parla il genetista Emiliano Giardina, consulente della famiglia di Manuela Murgia per gli accertamenti tecnici non ripetibili sui vestiti ... Scrive fanpage.it