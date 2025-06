Mantovani Humanitas ‘vaccinare giovani contro stili di vita scorretti e fake news’

In un mondo in rapido cambiamento, la lotta alle fake news e agli stili di vita scorretti tra i giovani diventa una priorità. Mantovani di Humanitas sottolinea l'importanza di "vaccinare" i giovani con un'educazione all'esercizio fisico e alla corretta informazione, come si fa con un farmaco. Solo così possiamo colmare il divario tra Nord e Sud, promuovendo un futuro più sano e consapevole.

(Adnkronos) – "Credo che l'esercizio fisico vada 'prescritto' in modo adeguato come un farmaco. Ogni anno incontro gli studenti delle scuole medie superiori, penso che dovremmo 'vaccinare' i giovani contro i comportamenti scorretti e le fake news. C'è ancora un grande divario regionale tra Nord e Sud legato al livello sociale, il sovrappeso e l'inattività . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: vaccinare - giovani - scorretti - fake

Mantovani (Humanitas), 'vaccinare giovani contro stili di vita scorretti e fake news'; Mantovani (Humanitas), 'vaccinare giovani contro stili di vita scorretti e fake news'; Mantovani (Humanitas), 'vaccinare giovani contro stili di vita scorretti e fake news'.

Mantovani (Humanitas), 'vaccinare giovani contro stili di vita scorretti e fake news' - Ogni anno incontro gli studenti delle scuole medie superiori, penso che dovremmo 'vaccinare' i giovani c ... Come scrive msn.com

Alto Adige, troppi operatori sanitari non si vogliono vaccinare: “Credono alle fake news” - per lo più donne giovani, si stanno rifiutando di farsi vaccinare anche a causa delle fake news che circolano su Facebook; una di queste sostiene che il vaccino contro il Covid- Si legge su fanpage.it