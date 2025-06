Mantova 90enne fa retromarcia e uccide la moglie

Una tragedia scuote Mantova: un uomo di 90 anni, mentre effettuava una retromarcia, ha investito e ucciso la moglie di 87 anni. Un dramma improvviso che ricorda quanto delicato possa essere il momento di guidare, soprattutto con l'età che avanza. La vicenda si è svolta questa mattina a Marcaria, lasciando la comunità sconvolta e sollevando ancora una volta il tema della sicurezza degli anziani alla guida.

(Adnkronos) – Una donna di 87 anni è morta dopo essere stata investita dal marito 90nne, che stava effettuando una manovra di retromarcia con la sua auto. È accaduto questa mattina a marcaria, nel mantovano. I sanitari dell'Areu 118 hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata all'ospedale civile di Mantova, ma per lei non c'è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: mantova - retromarcia - 90enne - uccide

Mantova, 90enne fa retromarcia e uccide la moglie; Mantova, 90enne fa retromarcia e uccide la moglie; Mantova, 90enne fa retromarcia e uccide la moglie.

Mantova, 90enne fa retromarcia e uccide la moglie - Una donna di 87 anni è morta dopo essere stata investita dal marito 90nne, che stava effettuando una manovra di retromarcia con la sua auto. Come scrive msn.com

Marcaria, 90enne fa retromarcia in auto e travolge per sbaglio la moglie di 87 anni uccidendola - A 90 anni, fa una manovra sbagliata in auto e causa involontariamente la morte della moglie, di tre anni più giovane: la tragedia è avvenuta questa mattina in via Bozzellini a Marcaria (nel Mantovano) ... Riporta milano.repubblica.it