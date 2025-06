Mangiata di pesce finisce malissimo | 14 ragazzi finiscono in ospedale

Una tranquilla escursione tra amici si è trasformata in un incubo per 14 giovani scout, vittime di un’intossicazione alimentare causata dal pesce mangiato durante il soggiorno estivo. Un episodio che ha scosso l’intera comunità e sollevato importanti questioni sulla sicurezza e le precauzioni da adottare in ambienti naturali. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale essere sempre preparati e consapevoli per tutelare la salute dei più giovani.

– Doveva essere una semplice avventura nella natura, fatta di tende, camminate e spirito di gruppo. Invece, per un gruppo di giovani scout, il soggiorno estivo a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia, si è trasformato in un imprevisto ricovero ospedaliero. Nella mattina di domenica 16 giugno, ben 14 ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati accompagnati in ospedale con sintomi compatibili con una sospetta intossicazione alimentare. A essere coinvolto anche uno degli animatori, anche lui colto da malore dopo il pranzo. Leggi anche: Tragedia al ristorante, la cerimonia finisce con un morto: cos’è successo Leggi anche: Contromano in autostrada, l’ex promessa del tennis muore tragicamente: aveva battuto Sinner Il campo estivo e l’escursione nella campagna bresciana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mangiata di pesce finisce malissimo: 14 ragazzi finiscono in ospedale

