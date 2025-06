Mangiano riso alla cantonese dopo la partita con la Samp | calciatori granata e staff in ospedale

Una serata che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformata in un incubo per i calciatori e lo staff della Salernitana. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, sedici persone sono finite in ospedale a causa di un sospetto avvelenamento alimentare da riso alla cantonese consumato durante il viaggio di ritorno. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla sicurezza alimentare nel mondo dello sport.

Brutta disavventura, in questo caso, alimentare per la Salernitana. Dopo la partita di ieri sera con la Sampdoria a Genova, alcuni calciatori e componenti dello staff (sedici in totale) si sono sentiti male dopo aver mangiato, sembra, del riso alla cantonese contenuto in un pasto a sacco a loro.

