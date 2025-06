Mandelli Fofi | Farmacie a servizio Ssn per prevenzione a portata di tutti

prevenzione sulla salute e garantire un accesso semplice e universale ai servizi. Durante gli Stati Generali a Napoli, Mandelli e Fofi hanno sottolineato come le farmacie, al servizio del SSN, possano svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento di questi obiettivi, promuovendo una cultura della prevenzione che coinvolga tutti i cittadini e rafforzi il sistema sanitario nazionale.

"La prevenzione è uno dei principali bisogni della popolazione per ridurre l'impatto delle malattie croniche sulla vita delle persone, garantendo più anni in buona salute, ma anche per preservare la sostenibilità del sistema sanitario nazionale". Così Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), intervenendo agli Stati Generali della Prevenzione a Napoli.

