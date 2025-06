Mamma è tornata nell’eternità le parole di Soleil Sorge per la morte della madre Wendy Kay

Un dolore profondo scuote il mondo dello spettacolo: Soleil Sorge ha annunciato la perdita della madre, Wendy Kay. La nota influencer e modella si apre con parole di amore e gratitudine, condividendo il suo lutto con sincerità e coraggio. Un momento di grande dolore che ci ricorda quanto siano fragili i legami più preziosi: la forza di Soleil ora è un inno alla memoria e all’amore eterno.

Un grave lutto ha colpito Soleil Anastasia Sorge, una delle concorrenti più controverse del Grande Fratello Vip e de L'Isola dei famosi. L'influencer e modella ha infatti annunciato nelle scorse ore sui propri profili social la scomparsa della madre, Wendy Kay, spesso comparsa al suo fianco in varie ospitate televisive. "Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura – ha scritto Sorge nella caption del post in cui ha voluto salutare la mamma – il suo amore è l'universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso è per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di averti nella sua vita.

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l'umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

