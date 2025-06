Mamma e figlioletta neonata giù dal balcone di casa | la bimba è grave Lei era depressa dopo il parto

Una tragica scena si è consumata in un tranquillo quartiere: una giovane mamma, già afflitta da depressione post parto, è precipitata dal balcone di casa con la sua neonata. Ora entrambe sono ricoverate in ospedale, e le condizioni della piccola sono gravissime. Questo drammatico episodio solleva importanti domande sulla salute mentale e il supporto alle neo mamme, temi che richiedono attenzione immediata e compassione.

Una giovane mamma è precipitata dal primo piano della sua abitazione insieme alla figlia neonata: ora entrambe sono in ospedale e le condizioni della piccola sarebbero gravi. È accaduto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Mamma e figlioletta neonata giù dal balcone di casa: la bimba è grave. «Lei era depressa dopo il parto»

In questa notizia si parla di: mamma - neonata - figlioletta - balcone

Neonata colta da malore: smette di respirare mentre è per strada con la mamma e il fratellino. Soccorsa da una passante e ricoverata - Grande apprensione a Cadoneghe (Padova) per un grave incidente che ha coinvolto una neonata. Oggi, 14 maggio, la piccola, mentre si trovava per strada con la madre e il fratellino, ha smesso di respirare improvvisamente.

Una mamma ha ucciso la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone; Catania, madre lancia la figlia dal terrazzo di casa: morta bimba di sette mesi; Lancia la figlia neonata dal balcone, arrestata una donna.

Mamma e figlioletta neonata giù dal balcone di casa: la bimba è grave. «Lei era depressa dopo il parto» - Una donna insieme alla figlia neonata è caduta dal primo piano della sua abitazione nel rione di Santa Lucia Sopra Contesse a Messina. Come scrive leggo.it

Mamma lancia la figlia neonata dal balcone: la piccola è morta. Il dramma a Misterbianco - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Si legge su msn.com