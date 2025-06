Mamma e figlia neonata giù dal balcone di casa | la terribile scoperta dopo il parto

Una tragedia sconvolge il tranquillo rione Santa Lucia Sopra Contesse a Messina, dove una giovane madre e la sua neonata sono precipitate dal balcone. Un dramma che ha lasciato tutti senza parole, trasformando un giorno di festa in un incubo. La comunità si chiede come sia potuto succedere, mentre le autorità indagano sulle cause di questa terribile scoperta. La storia di questa famiglia resta impressa nel cuore di tutti, un monito sulla fragilità della vita.

Un rumore sordo, poi le urla. In pochi secondi, la quiete del rione Santa Lucia Sopra Contesse, a Messina, si è trasformata in un incubo. Un'ambulanza a sirene spiegate, volti sconvolti alle finestre, e una scena difficile da dimenticare: una giovane madre e la sua bimba appena nata distese sull'asfalto, dopo un volo dal primo piano di casa. Nessuno si sarebbe aspettato una simile tragedia in un quartiere dove tutti si conoscono e nulla sembra mai succedere.

