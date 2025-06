Mamma e bimba di pochi mesi cadono dal balcone a Messina | grave la piccola

Una drammatica caduta scuote Messina: una mamma e la sua piccola di pochi mesi sono precipitate dal primo piano di una palazzina. La bimba si trova in condizioni critiche, mentre le indagini puntano a chiarire le cause di questa tragica vicenda. Il loro destino sta ora nelle mani della sorte e delle autorità , mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa vicenda.

Una donna e la figlioletta di pochi mesi sono cadute nel vuoto dal primo piano di una palazzina di Messina per cause ancora da accertare. La bimba è stata ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

