Mamma di Giogiò Cutolo sostituirà monumento danneggiato a Napoli

A Napoli, un monumento dedicato a Giovanbattista Cutolo, il giovane assassinato a 24 anni, è stato inaugurato a marzo ma, a maggio, ha subito gravi danni. Daniela Di Maggio, madre di Giogiò, denuncia le videochiamate dal carcere del killer e si impegna per sostituire l’opera danneggiata, simbolo di memoria e giustizia in una città ancora scossa da tragedie simili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inaugurata a marzo e seriamente danneggiata a maggio: “Proprio il giorno della mia denuncia sulle videochiamate effettuate dal carcere dal killer di Giogiò” sottolinea la mamma del musicista assassinato nell’agosto del 2023, Daniela Di Maggio. Si tratta del monumento posizionato in piazza Municipio a Napoli per ricordare Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso in quella zona a colpi di arma da fuoco a soli 24 anni. Da due mesi la targa che raffigurava Giogiò mentre suona il corno è rotta e sistemata momentaneamente con dello scotch. “I ragazzi che si occupano di pulirla la trovarono a terra, rotta e danneggiata anche nell’effige”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it