Maltempo | zone della Puglia settentrionale fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi, la Puglia settentrionale si trova sotto stretta sorveglianza a causa di un allerta meteo per temporali emanata dalla Protezione Civile. Tra le regioni piĂą colpite, questa zona si prepara ad affrontare pioggia intensa e possibili grandinate, con previsioni che indicano precipitazioni isolate o sparse. La tempestiva comunicazione mira a garantire sicurezza e protezione ai cittadini. Restate aggiornati e preparati: ecco cosa sapere sulla situazione attuale.

Fra le regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c'è una parte della Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validitĂ dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a "precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori appenninici e adriatici." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia - Allerta meteo "gialla" in Puglia per il rischio idrogeologico. A partire da domani, giovedì 15 maggio, un'intensa ondata di piogge e temporali interesserà la regione per le successive 24-36 ore.

? ALLERTA METEO GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PUGLIESE ? La Protezione Civile della Regione Puglia con un bollettino ha emanato un messaggio di allerta meteo Gialla con validitĂ dalle ore 14.00 di oggi 15 Marzo 2025 e per le successive 8 Vai su Facebook

Giovedì #29maggio #AllertaGIALLA meteo-idro in Puglia e settori di Marche, Molise, Basilicata e Calabria. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio http://bit.ly/AllertaMeteoIdro… #protezionecivile Vai su X

