Maltempo temporali e grandine | in una materna di Neviano cede il soffitto

Un violento maltempo ha flagellato il cuore dell’Emilia-Romagna, causando danni ingenti e mettendo a dura prova la tenacia delle comunità locali. In una scuola materna di Neviano, il soffitto è crollato sotto la furia di temporali e grandine, ricordando quanto la natura possa essere imprevedibile e minacciosa. La risposta rapida di vigili del fuoco, protezione civile e volontari ha dimostrato ancora una volta il valore della solidarietà in momenti di emergenza.

Una forte ondata di temporali ha colpito nel pomeriggio le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna e Ferrara. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e squadre della Protezione civile, con l’aiuto di volontari, per lo svuotamento delle aree allagate a causa delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Maltempo, temporali e grandine: in una materna di Neviano cede il soffitto

In questa notizia si parla di: temporali - maltempo - grandine - materna

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Maltempo, temporali e grandine: in una materna di Neviano cede il soffitto; Maltempo, grandine e temporali sulle province di Bologna, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Parma; Maltempo, disagi e blackout: fulmine colpisce una scuola.

Chicchi di grandine enormi, temporali e oltre 2600 fulmini in 24h: i danni del maltempo al Nord Italia - Italia alle prese con un'ondata di maltempo: grandine nell'astigiano con chicchi di 3 cm, temporale e grandine anche in Emilia- Lo riporta fanpage.it

Grandine, temporali e vento forte: allerta gialla in Veneto. «Possibili nuove frane in montagna». Le previsioni - L'inizio della settimana non promette bene e dopo il caldo anomalo, con temperature sopra la norma, subentrano pioggia, vento e temporali. Da msn.com