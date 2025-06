Maltempo sul Nord Italia a Orio decine di voli in ritardo o dirottati su altri aeroporti

Il Nord Italia si trova sotto una dura prova a causa di improvvisi e intensi maltempo, che sta causando disagi considerevoli all’aeroporto di Orio al Serio. Decine di voli sono in ritardo o dirottati verso altri scali come Malpensa, complicando la mobilità di migliaia di passeggeri. La forza della natura si fa sentire, ma le autorità lavorano con impegno per garantire la sicurezza e ridurre i disservizi.

Orio al Serio. Decine di voli in ritardo, una manciata dirottati su altri scali: la veloce ondata di maltempo che sta attanagliando il Nord Italia, tra forti correnti fredde e fenomeni meteorologici, ha condizionato anche l’operatività dell’aeroporto di Orio al Serio dalla tarda mattinata di lunedì 16 giugno. Attorno alle 11.30, a causa di un violento fronte temporalesco a Est, alcuni voli sono stati dirottati sugli aeroporti di Malpensa, Linate, Parma e Bologna, mentre altri hanno mantenuto la destinazione Bergamo ma accumulando pesanti ritardi, arrivati anche a tre ore e mezza come nei casi dei collegamenti Ryanair da Tirana e Copenaghen. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Maltempo sul Nord Italia, a Orio decine di voli in ritardo o dirottati su altri aeroporti

In questa notizia si parla di: orio - voli - dirottati - maltempo

Temporale su Malpensa, scalo allagato e 27 voli dirottati; Voli per il nord Italia cancellati, in ritardo o dirottati su altri scali: guasto alla sala radar che controll; Bomba d’acqua su Malpensa: dirottati 27 voli, allagati Terminal 2 e statale 336.

Nubifragi con grandine in serata A Orio voli dirottati per il maltempo - Forte la pioggia con tuoni e lampi, grandine in città e nell’hinterland, a causa del maltempo sette voli sono stati dirottati a Orio al Serio. Come scrive ecodibergamo.it

Caos a Orio al Serio, voli dirottati a Malpensa e Verona: un pilota si sente male. Aereo fermo in pista - L'articolo Caos a Orio al Serio, voli dirottati a Malpensa e Verona: un pilota si sente male. Segnala msn.com