Maltempo | raffica di chiamate ai vigili del fuoco in Fvg temporali in arrivo anche a Trieste

Il maltempo si intensifica nel Friuli Venezia Giulia, con una vera e propria raffica di chiamate ai vigili del fuoco: circa settanta interventi in poco più di due ore tra Pordenone, Udine e Gorizia. Anche Trieste si prepara ad affrontare temporali imminenti. La situazione meteo di oggi, lunedì 16 giugno, evidenzia la necessità di massima attenzione e preparazione, mentre le previsioni suggeriscono che questa ondata di maltempo potrebbe protrarsi nelle prossime ore.

Come riporta una nota dei vigili del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Maltempo: raffica di chiamate ai vigili del fuoco in Fvg, temporali in arrivo anche a Trieste

