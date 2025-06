Maltempo pochi danni in provincia | da domani temperature di nuovo in aumento

Il maltempo ha attraversato Udine senza grandi conseguenze, lasciando solo qualche disagio. Dopo un weekend all'insegna di caldo e temporali, le condizioni migliorano: da domani le temperature torneranno a salire, riportando il sereno e la tranquillità nella provincia. Un'onda di sollievo per residenti e operai, pronti a lasciarsi alle spalle i momenti più difficili, con il clima che promuove nuove opportunità e speranze.

Il maltempo si è fatto sentire a Udine. Come preannunciato, il caldo intenso e afoso che ha interessato la regione nel weekend ha causato temporali di calore, che però non avrebbero causato troppi danni. La grandine di ieri notte ha causato difficoltà a un intervento di salvataggio in quota. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Maltempo, pochi danni in provincia: da domani temperature di nuovo in aumento

In questa notizia si parla di: maltempo - danni - pochi - provincia

Maltempo, danni a Sansepolcro per il forte vento - Arezzo, 16 maggio 2025 – Un violento vento ha flagellato Sansepolcro, causando ingenti danni al patrimonio arboreo locale.

Sono vicino alle famiglie della nostra Provincia di Treviso colpite ieri dal maltempo. Una tromba d’aria e piogge torrenziali hanno lasciato dietro di sé danni pesanti: alberi abbattuti, case scoperchiate, strade e sottopassi allagati. Un pensiero speciale agli Vai su Facebook

Maltempo, pochi danni in provincia: da domani temperature di nuovo in aumento; Maltempo nel Modenese: violenta grandinata e danni in città e provincia; Maltempo sulla nostra provincia: diversi allagamenti e strade trasformate in torrenti, per ora pochi i danni (Foto).

Maltempo Emilia Romagna, grandine grossa a Parma: danni alle auto, agricoltura in ginocchio | FOTO e VIDEO - romagnolo e nella pianura parmense, scaricando nubifragi, forti raffiche di vento e soprattutto devastanti grandinate. Come scrive informazione.it

Chicchi di grandine enormi, temporali e oltre 2600 fulmini in 24h: i danni del maltempo al Nord Italia - Italia alle prese con un'ondata di maltempo: grandine nell'astigiano con chicchi di 3 cm, temporale e grandine anche in Emilia- Si legge su fanpage.it