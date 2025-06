Maltempo Milano forte pioggia e grandine | traffico in tilt

Il maltempo ha colpito Milano con una pioggia intensa e grandine, mettendo a dura prova la città e causando caos nel traffico. Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, con auto ferme sotto i viadotti e code interminabili. La situazione si è fatta critica, ma la città si prepara ora a ripartire, sperando in cieli più sereni.

Nella giornata di ieri, una pioggia torrenziale si è abbattuta su Milano, causando forti disagi alla circolazione. Diverse auto sono rimaste ferme sotto un viadotto e si sono formate lunghe code a causa dell’acquazzone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo Milano, forte pioggia e grandine: traffico in tilt

Pioggia e allagamenti, disagi su Milano-Meda e Comasina, Seveso e Lambro osservati speciali - La pioggia incessante degli ultimi ore provoca allagamenti e disagi nel Nord di Milano, con rallentamenti su Milano-Meda e Comasina, e forte monitoraggio su Seveso e Lambro.

Maltempo a Milano, pioggia forte e disagi: traffico in tilt, Atm devia alcune linee dei tram per scambi allagati

