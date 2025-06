Maltempo la frana a Borca di Cadore Bl vista dall' alto

Il maltempo ha scatenato una violenta frana a Borca di Cadore, nel cuore delle Dolomiti, mostrando tutta la potenza della natura. Le immagini dall’elicottero dei vigili del fuoco rivelano il disastro e l’impegno degli uomini sul campo per ripristinare la sicurezza. Con le strade ancora chiuse e i lavori in corso, l’intervento è fondamentale per tornare alla normalità . La speranza è che la regione possa presto riprendersi da questa difficile prova.

Roma, 16 giu. (askanews) - Nelle immagini, girate dall'elicottero Drago del reparto volo di Venezia dei vigili del fuoco, la frana che ha coinvolto Borca di Cadore, nel bellunese, dopo l'ondata di maltempo della scorsa notte. Le squadre sono al lavoro con escavatori per liberare le strade da fango e detriti. A causa della colata detritica dalle pendici del monte Antelao alle 23.40 di ieri sera è stata chiusa la strada olimpica per Cortina, la statale Alemagna. "Sul Cadore ieri notte sono caduti 50 mm di pioggia in mezz'ora appena. Questa grande quantità d'acqua ha attivato un movimento franoso a Cancia, nel luogo della tragedia del 2009 in cui persero la vita due persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maltempo, la frana a Borca di Cadore (Bl) vista dall'alto

In questa notizia si parla di: cadore - maltempo - frana - borca

Maltempo nel bellunese, pioggia e detriti bloccano Borca di Cadore - Il maltempo nel bellunese ha scatenato una vera e propria emergenza: pioggia incessante e frane di detriti hanno bloccato Borca di Cadore, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e interrompendo i collegamenti stradali.

#Maltempo #Belluno, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco a Borca di Cadore dopo la frana di stanotte: squadre al lavoro con escavatori per liberare le strade da fango e detriti. Nella clip il sorvolo dell’elicottero Drago [#16giugno 13:15] Vai su X

#intanto Maltempo in Veneto, frana a Borca di Cadore: la testimonianza di una donna: "Non riesco a uscire di casa". Vai su Facebook

Maltempo in Veneto, maxi frana a Borca: paura per le famiglie sfollate. Statale Alemagna bloccata, danni ingenti; Maltempo in Veneto, frana a Borca di Cadore: la testimonianza di una donna: Non riesco a uscire di casa; A Borca di Cadore, in Veneto, alcune persone sono bloccate in casa a causa di una frana.

Maltempo, la frana a Borca di Cadore (Bl) vista dall’alto - (askanews) – Nelle immagini, girate dall’elicottero Drago del reparto volo di Venezia dei vigili del fuoco, la frana che ha coinvolto Borca di Cadore, nel bellunese, dopo l’ondata di mal ... Secondo askanews.it

Borca di Cadore, frana diventa trappola di fango: case sommerse, chiusa la Statale 51 Alemagna - Nella frazione di Cancia i massi bloccano le porte delle abitazioni, notte di lavoro per i vigili del fuoco. Da quotidiano.net