Maltempo Italia | frana si abbatte sulle case sommerse dal fango Persone intrappolate all’interno

Il maltempo si abbatte con furia sull’Italia, provocando frane che inghiottono interi quartieri e isolano le persone. Durante la notte, una massa di fango e massi ha travolto le case, intrappolando gli abitanti e lasciando dietro a sé un quadro di devastazione e emergenza. Le squadre di soccorso sono in prima linea, ma il rischio rimane elevato. La comunità si unisce per affrontare questa sfida incredibile, determinata a ricostruire e ripartire.

Una frana ha travolto alcune abitazioni durante la notte, lasciando diverse persone intrappolate all’interno. Il fango ha invaso i piani bassi di alcune case e massi di grosse dimensioni hanno ostruito gli accessi. Le sirene hanno squarciato il silenzio mentre le richieste d’aiuto si moltiplicavano. Intere famiglie isolate, linee elettriche interrotte e automobili danneggiate. In pochi minuti la montagna si è riversata sulle case, a seguito di un violento temporale che ha scaricato una quantità eccezionale di pioggia in brevissimo tempo. È accaduto in Italia, nel cuore delle Dolomiti venete. Nella frazione di Cancia, nel comune di Borca di Cadore (Belluno), il maltempo ha provocato un grosso smottamento nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

