Maltempo in Friuli | alberi caduti e disagi nel Pordenonese

Il maltempo si abbatte sul Friuli Venezia Giulia, scatenando una vera e propria tempesta nel Pordenonese. Alberi caduti e disagi alla viabilit√† sono solo alcune delle conseguenze di un pomeriggio segnato da piogge torrenziali e raffiche impetuose. La regione si mobilita per fronteggiare questa emergenza naturale, ma quali saranno le misure adottate per ripristinare la normalit√†? Restate con noi per gli aggiornamenti pi√Ļ recenti.

Forte vento e alberi caduti. Il maltempo ha colpito anche il¬†Pordenonese nel pomeriggio di luned√¨ 16 giugno. Dalle 15:30¬†si sono manifestate¬†piogge e temporali¬†accompagnati¬†da forti raffiche di vento in Friuli Venezia Giulia. Diverse segnalazioni sono state ricevute dalla¬†Destra Tagliamento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ¬© Pordenonetoday.it - Maltempo in Friuli: alberi caduti e disagi nel Pordenonese

In questa notizia si parla di: maltempo - friuli - alberi - caduti

