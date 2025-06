Maltempo in arrivo | in Abruzzo c' è un' allerta meteo

Maltempo in arrivo in Abruzzo: un'allerta meteo di livello 232 è stata diramata dalla protezione civile. Preparatevi a una fase intensa di piogge, temporali e venti forti che interesseranno la regione nelle prossime ore, dal pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno 2025, e per le successive 18-24 ore. Rimanete aggiornati e prendete tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa ondata di brutto tempo in modo sicuro e responsabile.

Maltempo in arrivo nelle prossime ore in Abruzzo dove è stata diramata un'allerta meteo della protezione civile. "Dal pomeriggiosera di oggi, lunedì 16 giugno 2025 e per le successive 18-24 ore - si legge nella comunicazione diffusa dal centro funzionale d'Abruzzo - si prevedono.

