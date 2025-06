Maltempo in anticipo sull’Irpinia | grandine colpisce le aree interne

Un’ondata di maltempo ha sorpreso l’Irpinia, coinvolgendo le aree interne con forti precipitazioni e grandinate improvvise. Questa situazione, in anticipo rispetto alle previsioni, sta mettendo alla prova comunità e infrastrutture locali. Nei comuni di Ariano Irpino e Castel Baronia, la grandine ha causato danni e disagi, documentando la potenza imprevedibile degli eventi atmosferici. È un campanello d’allarme sulla necessità di maggiori strategie di previsione e tutela.

Un'improvvisa ondata di maltempo in Irpinia ha anticipato le condizioni meteorologiche avverse attese tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno 2025, episodi di grandine si sono verificati nei comuni di Ariano Irpino e Castel Baronia, come documentato da.

