Maltempo | frana nel Cadore investite case chiusa la statale 51 Zaia firma lo stato d' emergenza

Un violento temporale ha scatenato frane e allagamenti nel Bellunese, mettendo in ginocchio il Cadore. La frazione di Cancia a Borca di Cadore è stata particolarmente colpita, con alcune case investite da detriti e la Statale 51 chiusa al traffico. Il governatore Zaia ha già firmato lo stato di emergenza, mentre vigili del fuoco e soccorritori lavorano incessantemente per garantire sicurezza e ripristinare la normalità . È un episodio che richiede tutta l’attenzione e la solidarietà della comunità .

