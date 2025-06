Maltempo frana investe il Cadore | persone intrappolate nelle case

Il maltempo si abbatte con forza sul Cadore, provocando una frana a Borca di Cadore e lasciando molte persone intrappolate nelle loro case. La situazione è critica: la Statale 51 per Cortina è stata interrotta, creando disagi e preoccupazioni. È fondamentale intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la zona e assistere chi si trova in difficoltà . La comunità attende risposte e supporto immediato.

Il maltempo ha causato il distacco di una frana a Borca di Cadore: alcune persone sono rimaste bloccate in casa, interrotta la Statale 51 per Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maltempo, frana investe il Cadore: persone intrappolate nelle case

In questa notizia si parla di: maltempo - frana - cadore - persone

Maltempo Italia, ferrovia tagliata in due da una frana: città sommersa dal fango - Il maltempo in Italia ha avuto conseguenze devastanti, con una ferrovia interrotta da una frana e città sommerse dal fango.

Maltempo in Veneto, persone bloccate nelle case dopo una frana a Borca di Cadore: «Qualcuno venga a salvarci» Vai su X

Strada statale 51 di Alemagna chiusa in località Cancia di Borca di Cadore (BL) per frana. Persone bloccate nelle case. Il Sindaco ha gia aperto il COC e i Vigili del fuoco sono sul posto. ? Non utilizzate la strada per cercare di raggiungere Cortina per Vai su Facebook

Maltempo in Veneto, persone bloccate nelle case dopo una frana a Borca di Cadore: «Qualcuno venga a salvarci»; Maltempo, frana investe il Cadore: persone intrappolate nelle case; Forte maltempo in Cadore: frana invade Cancia. Alemagna chiusa, alcune case isolate.

Maltempo, frana investe il Cadore: persone intrappolate nelle case - Il maltempo ha causato il distacco di una frana a Borca di Cadore: alcune persone sono rimaste bloccate in casa, interrotta la Statale 51 per Cortina ... Scrive msn.com