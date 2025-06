Maltempo caos in Veneto | cittadini bloccati in casa una frana blocca la strada olimpica per Cortina

Il maltempo imperversa nel Veneto, trasformando la regione in un vero e proprio campo di battaglia naturale. Cittadini isolati in casa, strade bloccate da frane e fenomeni meteorologici intensi stanno mettendo a dura prova le autorità . La situazione sembra destinata a peggiorare con nuovi temporali e burrasche in arrivo. È essenziale rimanere aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere sé stessi e le proprie famiglie.

Il meteo sembra non sia destinato a migliorare e l'ipotesi di nuovi temporali e burrasche ha messo in allerta le autorità . Anche oggi sono previsti rovesci e temporali sparsi e irregolari con fenomeni anche intensi, come forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate.

