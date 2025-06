Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 17 giugno | otto regioni a rischio

Preparatevi a un martedì all’insegna dei temporali: l’allerta meteo gialla della Protezione Civile coinvolge otto regioni italiane, tra cui Abruzzo, Lazio, Basilicata e molte altre. Le condizioni atmosferiche instabili potrebbero portare temporali intensi e rischi idrogeologici, influenzando le vostre giornate e i piani all’aperto. Restate aggiornati e prendete tutte le precauzioni necessarie per garantirvi sicurezza e tranquillità. Continua a leggere per scoprire cosa aspettarsi e come proteggersi.

Per la giornata di domani, martedì 17 giugno, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su ben 8 otto regioni. Nello specifico si tratta di settori vari di Abruzzo, Lazio, Basilicata, Molise, Umbria, Puglia, Marche, Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

