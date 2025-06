Maltempo a Pesaro alberi abbattuti dal vento e danni sul lungomare

Il maltempo si abbatte con forza su Pesaro, portando vento impetuoso e piogge torrenziali che hanno causato danni significativi lungo il lungomare. Alberi abbattuti e infrastrutture in tilt sono solo alcune delle conseguenze di questa perturbazione in atto nelle Marche, che mette alla prova cittadini e forze dell'ordine. La situazione resta critica mentre le autorità lavorano senza sosta per ripristinare la normalità.

Pesaro, 16 giugno 2025 ‚ÄstTutto come previsto dall‚Äô allerta meteo emanata¬†nelle Marche: vento forte e piogge intense stanno sferzando in particolare la costa al nord della regione, in provincia di Pesaro e Urbino, dal tardo pomeriggio.¬† Il forte vento ha provocato la caduta di un albero in viale Piave dove √® impegnata una pattuglia della Polizia locale per deviare il traffico su piazzale Matteotti e via Gramsci e una squadra dei vigili del fuoco per la rimozione dell'albero.¬†Alcuni alberi e rami spezzati sono invece caduti in via Trebbiantico. ‚ÄúChiediamo a tutti i cittadini di fare massima attenzione‚ÄĚ, si legge in una nota del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Pesaro, alberi abbattuti dal vento e danni sul lungomare

In questa notizia si parla di: pesaro - vento - maltempo - alberi

