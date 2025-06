Malori dopo la partita con la Samp | 14 tra calciatori e staff della Salernitana in ospedale

Una giornata drammatica per la Salernitana: quattordici membri del team, tra calciatori e staff, sono stati ricoverati in ospedale dopo la partita contro la Sampdoria, vittima di una sospetta intossicazione alimentare. Un episodio che ha scosso l’intera squadra e i tifosi, sollevando interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla gestione del club. Ma cosa è realmente accaduto e quali saranno le conseguenze?

Quattordici persone, tra calciatori e staff della¬†Salernitana, sono finiti in ospedale nelle prime ore di luned√¨. Dopo¬†la partita con la Sampdoria, vinta dalla squadra genovese,¬†i tesserati del team¬†campano¬†sono stati accompagnati al pronto soccorso¬†per una sospetta intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Malori dopo la partita con la Samp: 14 tra calciatori e staff della Salernitana in ospedale

Salernitana, sospetta intossicazione alimentare per calciatori e staff dopo la partita: diversi ricoverati in ospedale - Dopo la difficile sconfitta contro la Sampdoria, la Salernitana si trova ad affrontare un’altra emergenza: 14 membri tra calciatori e staff sono stati colti da sospetta intossicazione alimentare al ritorno a Salerno, con alcuni ricoverati in ospedale.

