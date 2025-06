Malcesine tragico schianto sulla Gardesana | giovane muore trafitto dal guardrail

Tragedia sulla Gardesana: un giovane di appena diciotto anni perde la vita in un drammatico incidente a Malcesine. L’auto, con altri tre ragazzi a bordo, è uscita di strada schiantandosi contro il guardrail, trafitto dalla sua stessa urgenza di vivere. Un episodio che scuote tutta la comunità e ci ricorda quanto siano fragili i nostri momenti di gioia. Resta aggiornato su questa tragedia e molto altro.

L'auto esce di strada e finisce contro il guardrail. Un ragazzo poco piĂą che diciottenne ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di domenica 15 giugno lungo la via Gardesana, nei pressi della frazione di Navene, nel comune di Malcesine, in provincia di Verona. La vettura su cui viaggiava, con a bordo altri tre giovani, è uscita improvvisamente di strada, andando a schiantarsi contro il guardrail. Il metallo ha trafitto l'abitacolo, provocando conseguenze fatali per uno degli occupanti. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto sono arrivati rapidamente i mezzi di soccorso del Suem 118, tra cui un' ambulanza infermierizzata, un' automedica, un elicottero e un'altra ambulanza di supporto.