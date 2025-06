Malamovida l' ok di Confcommercio alla nuova ordinanza | Equilibrio tra vivacità del centro e tutela della quiete

Malamovida, l'ok di Confcommercio alla nuova ordinanza, rappresenta un passo importante verso un equilibrio tra la vivacità del centro e la tutela della quiete pubblica. Entrata in vigore da due giorni e valida fino al 13 settembre, questa misura riceve riscontri positivi rispetto alla versione precedente. Tra i commenti favorevoli, spicca quello di Confcommercio Foggia, che evidenzia come le recenti modifiche abbiano migliorato la gestione della movida, favorendo un ambiente più armonioso per tutti.

La nuova ordinanza sulla movida in centro, entrata in vigore due giorni fa e valida fino al prossimo 13 settembre ottiene migliori riscontri rispetto alla precedente. Tra i commenti favorevoli si registra quello di Confcommercio Foggia. In particolare, si evidenziano le modifiche relative.

