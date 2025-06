maire rinnova accordo con azerbaijian per fonti rinnovabili e transizione energetica

Maire rafforza il suo impegno nel futuro sostenibile rinnovando l’accordo con l’Azerbaijan, un passo deciso verso la transizione energetica globale. La cooperazione, firmata con le controllate Nextchem e Tecnimont Services e il gruppo Socar Green, apre nuove opportunità nei settori delle fonti rinnovabili, delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno. Un alleanza strategica che promette innovazione e progresso per un domani più verde.

Maire ha rinnovato la cooperazione con il ministero dell'Energia dell' Azerbaijian per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e transizione energetica. L'accordo - si legge in una nota - è stato sottoscritto dalle controllate Nextchem e Tecnimont Services con Socar Green (gruppo Socar) ed è focalizzato su "opportunità di business nel settore delle rinnovabili, delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, dell'energia circolare, dell'idrogeno verde, della riduzione delle emissioni di metano e dei biocarburanti". Le collaborazioni di Maire in Azerbaijan - spiega il gruppo - sono "in linea con i target di riduzione delle emissioni di gas serra del paese del 35% entro il 2030, compreso l'aumento della capacità energetica da fonti rinnovabili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net