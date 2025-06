Maicon promuove Chivu | Farà di nuovo la storia all’Inter!

Maicon torna a far parlare di sé, promuovendo il ritorno di Cristian Chivu all’Inter e riflettendo su temi caldi come il Mondiale per Club e l’acquisto di Luis Henrique. Con la sua esperienza e passione, il leggendario ex difensore nerazzurro condivide aspetti emozionanti del presente dell’Inter, sottolineando come Chivu rappresenti non solo un grande uomo, ma anche un potenziale allenatore di successo. La sua voce aggiunge valore e prospettive affascinanti alla stagione nerazzurra.

Maicon si è pronunciato su alcuni temi caldi in casa Inter: l’approdo di Cristian Chivu in casa nerazzurra, il Mondiale per Club e l’acquisto di Luis Henrique su tutti. IL RAGIONAMENTO – Maicon ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset su vari argomenti connessi all’Inter di Cristian Chivu. Di seguito il suo commento: «Come uomo (Chivu, ndr.), si tratta di una grande persona. Da allenatore, ha già dimostrato di poter fare bene (all’Inter Primavera e al Parma, ndr.): il mio augurio è che possa fare bene così come avvenuto da calciatore. Era un ‘allenatore in campo’, qui ha fatto la storia da giocatore, sicuramente la farà anche da tecnico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Maicon promuove Chivu: «Farà di nuovo la storia all’Inter!»

