Maicon benedice Chivu: «Risolleverà l'Inter. Non è timido, ricordo discorsi bellissimi alla squadra. Il difetto.». Le parole dell'ex nerazzurro. La scelta dell ' Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo l'addio di Simone Inzaghi ha trovato un sostenitore d'eccezione. A promuovere a pieni voti il nuovo allenatore è una vera leggenda del Triplete, Maicon, ex compagno di squadra e amico fraterno del tecnico rumeno. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il "Colosso" brasiliano ha espresso tutto il suo appoggio per Chivu, definendolo la scelta perfetta per guidare la squadra in un momento psicologicamente delicato e per iniziare un nuovo ciclo vincente a partire dal Mondiale per club.