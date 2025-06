Mai più drag queen in classe con bambini di 6 anni Sasso | Stop alle iniziative che minano la libertà di scelta educativa delle famiglie

In un contesto di dibattito acceso sulla libertà educativa, il disegno di legge Valditara rappresenta una svolta decisiva per tutelare le decisioni delle famiglie sulle attività scolastiche. Con l’obiettivo di fermare iniziative come quelle che vedono drag queen in classe con bambini di sei anni, il provvedimento mira a rafforzare il consenso informato preventivo. Domani, in Commissione Cultura alla Camera, si aprirà un nuovo capitolo per la tutela dei valori educativi.

Inizia domani in Commissione Cultura alla Camera l'esame del disegno di legge Valditara sul consenso informato preventivo delle famiglie per le attività scolastiche che trattano tematiche della sessualità. Il provvedimento, frutto della risoluzione anti-ideologia gender approvata a settembre 2024, rappresenta secondo la Lega "un importante passo avanti nella difesa della libertà educativa delle famiglie". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

