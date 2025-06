Magoni | De Bruyne? Il Napoli non scherza

Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli, si è espresso con entusiasmo a “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, analizzando le prospettive della squadra. Con la voce di chi conosce bene i colori azzurri, Magoni mette in discussione le potenzialità del Napoli, sottolineando come l’arrivo di Lookman insieme a De Bruyne e ai big già in rosa potrebbe davvero fare la differenza. Ma quali sono le sue sorprendenti considerazioni?

Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “ Napoli Magazine Live “, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Napoli su Lookman? Se arrivasse anche lui con De Bruyne e i calciatori già presenti in rosa il Napoli avrebbe una grande squadra. Lookman nell’uno contro uno è micidiale, sarebbe un grandissimo acquisto. Trova sempre la decisione giusta nello stretto, il Napoli ha bisogno di un calciatore così, anche perchè ha tanti gol nei piedi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Magoni: “De Bruyne? Il Napoli non scherza”

