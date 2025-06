Magnalonga settembrina a Negrar

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile tra i sapori e i paesaggi di Negrar di Valpolicella! Il 7 settembre 2025, la Magnalonga Settembrina ti aspetta per percorrere 8 km di cammino tra vigneti e colline, assaporando delizie locali come affettati e bruschette con olio EVO. Un evento perfetto per nutrire corpo e spirito, tra convivialitĂ e natura. Non perdere questa occasione di scoprire il meglio della tradizione veneta!

Il 7 settembre 2025 a Negrar di Valpolicella si terrĂ la "MAGNALONGA SETTEMBRINA". In attesa della partenza per gli 8 km della Magnalonga si potranno assaggiare gli affettati locali, dopo la partenza i partecipanti si recheranno verso la località "Rionda" per la bruschetta con l'olio EVO.

Magnalonga Settembrina a Negrar l'1 settembre 2024; Il 1° settembre torna la Magnalonga Settembrina a Negrar di Valpolicella (Vr); Magnalonga Settembrina.

