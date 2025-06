Magica ametista | la pietra simbolo di potere e simbolo di calma

l’ametista, una pietra avvolta di mistero e spiritualità. Con le sue sfumature che vanno dal lilla al viola intenso, questa gemma incanta non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo potente simbolismo di calma e potere interiore. Spesso sottovalutata rispetto ai diamanti, l’ametista merita di essere riscoperta come simbolo di equilibrio e raffinatezza, aggiungendo un tocco di magia a ogni collezione.

Diceva Marilyn Monroe che i diamanti sono i migliori amici delle donne. Così facendo però, escludeva tante pietre meravigliose, come quelle semipreziose di cui fanno parte tormalina Paraiba, acquamarina e ametista, tanto per citarne alcune. In particolare, l’ ametista è una pietra la cui gamma cromatica va dal lilla al viola intenso e le più pregiate sono quelle dal colore più intenso. Meno conosciuta, perché rara, ma altrettanto interessante, è l’ametista verde, conosciuta anche come prasiolite. Entrambe le varietà di ametista appartengono alla famiglia del quarzo. Oltre ad essere bellissime pietre ornamentali, hanno anche diverse proprietà interessanti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Magica ametista: la pietra simbolo di potere e simbolo di calma

