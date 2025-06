Mafia estorsioni armi e traffico di droga | 17 arresti in Puglia

Un'operazione lampo in Puglia smaschera un potente giro criminale coinvolto in mafia, estorsioni, traffico di droga e armi. Con 17 arresti, questa indagine mette in luce l'estesa rete illecita che minaccia la sicurezza della regione, segnalando un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata. La battaglia contro questi fenomeni è ancora in corso, ma ogni successo rappresenta un mattone fondamentale per un territorio più sicuro e libero dalla paura.

Estorsioni aggravate dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da guerra, associazione finalizzata al traffico illecito di droga, soprattutto hascisc e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Mafia, estorsioni, armi e traffico di droga: 17 arresti in Puglia

In questa notizia si parla di: estorsioni - armi - traffico - mafia

Mafia, estorsioni, armi e traffico di droga: 19 arresti in Puglia - Sei in prima linea contro il crimine: dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri di Barletta-Andria-Trani hanno avviato un'importante operazione antimafia, smantellando una vasta rete di estorsioni, traffico di armi e droga.

16 soggetti, affiliati al mandamento di "Porta Nuova", sono stati arrestati dai Carabinieri nel corso di un'operazione antimafia a Palermo. Sono accusati di gravi reati tra cui traffico di droga, estorsione, possesso di armi da fuoco e gioco d’azzardo. L'intervento d Vai su Facebook

Mafia, estorsioni, armi e traffico di droga: 19 arresti in Puglia; Operazione antimafia: 19 arresti per droga, estorsioni e armi da guerra; Traffico di droga, estorsioni e armi: solide intese lungo la dorsale adriatica, 88 arresti.

Mafia, estorsioni, armi e traffico di droga: 19 arresti in Puglia - È in corso dalle prime luci dell'alba un’importante operazione antimafia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale ... Da msn.com