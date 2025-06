Madri costituenti Donne libere sovrane | un evento alla Malatestiana

italiani da parte delle donne che hanno contribuito alla stesura della Costituzione italiana, simbolo di coraggio e libertà. Un evento imperdibile per riscoprire storie meno conosciute ma fondamentali, capaci di ispirare le nuove generazioni a valorizzare il ruolo femminile nella nostra storia democratica. Non mancate: un’occasione unica per celebrare le vere madri della libertà italiana.

Storie poco conosciute, ma di grande ispirazione. Domani, martedì 17 giugno, alle ore 18:30, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana di Cesena sarà presentato il reading ‘Madri Costituenti: donne, libere, sovrane’. È questo un progetto che trae ispirazione dal discorso rivolto agli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Madri costituenti. Donne, libere, sovrane": un evento alla Malatestiana

In questa notizia si parla di: madri - costituenti - donne - libere

Parco Berlusconi? No, parco delle Madri costituenti. Scontro sul dono di Silvio a Merate - A Merate infuria il dibattito sul futuro del parco intitolato a Silvio Berlusconi. La proposta di chiamarlo "Parco delle 21 Madri Costituenti" ha suscitato polemiche, con accuse di "bullismo istituzionale".

2 giugno. Festa della Repubblica democratica fondata sul lavoro. Una Repubblica democratica è davvero tale quando riconosce ogni cittadina e ogni cittadino come parte viva e pensante del patto democratico. Ma non possiamo dimenticare che le donne, pur Vai su Facebook

Madri costituenti. Donne, libere, sovrane: un evento alla Malatestiana; Cesena, “Madri costituenti: donne, libere, sovrane”: domani un reading dedicato alle donne dell’Assemblea Costituente alla Biblioteca Malatestiana; E fu l'ora delle donne. Le straordinarie vite delle madri della Patria.

“Libere per Costituzione”: le 21 donne che hanno fatto l’Italia - da Serena Riglietti racconta le storie delle nostre madri costituenti: 21 storie di donne e Costituzione. Segnala iodonna.it

E fu l'ora delle donne. Le straordinarie vite delle "madri della Patria" - Un libro traccia i profili delle 21 donne che furono elette all'Assemblea Costituente (accanto a 535 uomini) per scrivere la nostra Costituzione ... Si legge su msn.com