Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili Rexal Ford | le foto con la bimba e le tracce a Malta

Un tragico enigma scuote Roma: madre e figlia sono state trovate morte a Villa Pamphili, con tracce inquietanti e testimonianze che richiedono risposte immediate. La vicenda si intreccia con un possibile collegamento internazionale, coinvolgendo una donna russa o ucraina e un uomo californiano fermato in Grecia. Le indagini si intensificano per fare luce su questa drammatica storia e svelare la verità dietro le ombre di Villa Pamphili.

(Adnkronos) – Sarebbe russa o ucraina la donna trovata morta a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno. Gli investigatori della Polizia, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna in Italia con Rexal Ford. Il 46enne californiano, fermato sull’isola greca di Skiathos, è accusato della morte della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, Rexal Ford: le foto con la bimba e le tracce a Malta

